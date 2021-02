Vídeo: Com crianças em casa, morador encontra cascavel de 1,5 m dentro de residência

A cascavel é venenosa - (Foto: Divulgação)

Uma cascável de 1,5 m foi encontrada dentro de uma residência do bairro Indústrial em Mundo Novo, a 390 km de Campo Grande. O morador acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) quando viu o animal atrás da porta da sala. Ele solicitava urgência na captura, pois havia crianças na casa.

Ela foi capturada com uso de cambão especial e foi colocada em uma caixa de contenção. A espécie foi solta em um reserva florestal distante da cidade.

As cascavéis são perigosas com grande poder de peçonha e veneno potente, mas não são agressivas e fogem rapidamente quando percebem movimentos. Se picar uma pessoa, o veneno atua no sistema nervoso, fazendo com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.

Confira o vídeo: