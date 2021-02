Vídeo: Além de comer galinhas, morador flagra serpente 'comilona' engolindo o gato de estimação

Ela foi capturada e solta no seu habitat, em uma reserva distante da área urbana - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar Ambiental de Rio Negro capturou uma serpente no quintal de uma residência na manhã de hoje (2). O morador alegou que há cerca de um mês a jiboia vinha comendo suas galinhas. Porém, a situação se agravou quando a serpente comeu o gato de estimação da família.

Ao chegar no local, a jiboia de aproximadamente 2 metros estava com o estômago cheio e não apresentava ferimento. Ela foi capturada e solta no seu habitat, em uma reserva distante da área urbana.

Confira o vídeo: