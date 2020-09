Unidades da Polícia Militar recebem nomes de policiais mortos em serviço

Conforme a Polícia Militar, os nomes foram sugeridos pelos integrantes de cada uma das unidades - (Foto: Divulgação)

Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (1º), a Lei n.º 5.560, assinada pelo governador Reinaldo Azambuja, que institui denominação histórica aos batalhões, esquadrões independentes, companhias independentes e unidades escolas da Polícia Militar, em homenagem à militares mortos em serviço ou que prestaram relevantes serviços à instituição.

Ao todo foram renomeadas 35 unidades da PM, entre elas o centenário 1º Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande, que é considerada a unidade mais antiga da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e passou a ser denominado Batalhão Coronel PM Benedito Campos Couto.

Conforme a Polícia Militar, os nomes foram sugeridos pelos integrantes de cada uma das unidades. As relações com as novas nomenclaturas estão publicadas nas páginas 3 e 4 do DOE de hoje e podem ser acessadas clicando aqui.