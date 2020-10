"Uma brincadeira", disse tio-avô do menino com coleira no pescoço

Menino de dois anos de idade deitado em um colchão e amarrado por uma coleira - (Foto: Reprodução)

O homem de 37 anos, preso em Chapadão do Sul por amarrar uma coleira ao pescoço de um menino de 2 anos, disse que foi apenas uma brincadeira o ato cometido com o garoto. Detido na tarde de ontem (20), o tio-avô da criança também é suspeito de cometer violência doméstica contra sua sobrinha, uma jovem de 19 anos.

O autor do delito negou que tenha agido com violência à mãe do menino e que sua ação com o pequeno, definida por ele em vídeo como “castigo”, foi brincando com a situação. As informações foram dadas pelo delegado Felipe Potter, que está à frente do inquérito.

Entenda o caso

Na tarde desta terça-feira (20), uma criança de dois anos foi filmada estando amarrada por uma coleira no pescoço em Chapadão do Sul. O ato foi cometido pelo tio-avô, 37, que, enquanto grava o vídeo, justifica a ação como um castigo ao menino por ser “arteiro”.

“Que eu faço com menino arteiro? Ponho na corda. Tá preso. É arteiro”, disse o homem. A imagem desprezível mostra o garoto deitado num colchão, vulnerável às ações do tio-avô.

A Polícia Civil do município ficou sabendo do ocorrido e prendeu o autor da violência por maus-tratos. Ainda segundo a corporação, o homem é suspeito de cometer violência doméstica contra sua sobrinha, mãe do menino.

Encaminhado a uma unidade policial, o homem responderá pelos crimes de injúria e ameaça contra a mulher e maus-tratos ao menino.