Trump deve participar de debate com Biden na quinta, apesar de mudança nas regras

Joe Biden (à esquerda) e Donald Trump discordam em vários tópicos importantes com relação à condução dos Estados Unidos a partir do próximo ano. Veja as principais propostas de cada um. - (Foto: EFE/EPA/OLIVIER DOULIERY/Erin Schaff/NYT)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é candidato à reeleição, planeja participar do debate com o democrata Joe Biden previsto para esta próxima quinta-feira, 22, apesar das mudanças nas regras anunciadas pela Comissão de Debates Presidenciais nesta segunda-feira (19).

O gerente de campanha de Trump, Bill Stepien, disse que o republicano "está empenhado em debater com Joe Biden, independentemente das mudanças de última hora nas regras da comissão tendenciosa em sua última tentativa de fornecer vantagem ao seu candidato favorito".

No segundo e último debate entre os candidatos que disputarão a Casa Branca no dia 3 de novembro, cada participante ficará com o microfone mudo enquanto o outro fala nos primeiros dois minutos de cada um dos seis tópicos. O restante de cada bloco de 15 minutos será uma discussão aberta, sem qualquer silenciamento, de acordo com as novas regras da comissão, que é apartidária.

A mudança visa evitar uma repetição do primeiro debate, realizado três semanas atrás, quando os dois candidatos, mas principalmente Trump, se interromperam repetidamente.