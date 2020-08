Três PMs São mortos durante abordagem em SP

Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou a morte dos policiais. - ( Foto: Reprodução)

Três policiais militares morreram, em uma troca de tiros na madrugada deste sábado, 8, na região da Avenida Politécnica, zona oeste de São Paulo. Um dos suspeitos foi detido e outro morreu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um homem tentou abordar um motociclista, o que chamou a atenção dos policiais. Ao perceber a situação, a equipe da PM chegou no local, quando o passageiro do carro desceu se identificando como policial civil. Ele entregou uma pistola para o PM, que se dirigiu à viatura para fazer a consulta do armamento.

Enquanto o policial checava os documentos, o criminoso sacou uma segunda arma e atirou contra os policiais militares, sendo ferido também. Todos foram socorridos, mas não resistiram. Um suspeito foi detido.

Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou a morte dos policiais.

O caso está sendo registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A PM instaurou inquérito policial militar sobre o caso.