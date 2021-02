Três pessoas são autuadas em Campo Grande por crime ambiental no bairro Serradinho

Um dos autuados foi flagrado jogando podas de árvores em um terreno - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), autuou três homens durante ações repressivas, ontem (10), pela prática de crime ambiental, no bairro Villa Serradinho em Campo Grande.

Inicialmente, os policiais verificaram denúncia de que havia em uma residência uma cadela raça pitbull, que era mantida amarrada. O animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o tutor autuado pelo crime de maus tratos e orientado a realizar as adequações no imóvel, para que a cachorra possa ser mantida solta e assim, após fiscalização e aprovação do órgão competente, requerer a devolução do animal.

Em seguida, a equipe dirigiu-se até um terreno grande e não ocupado, conhecido ponto de descarte irregular de resíduos sólidos. Um homem foi flagrado descarregando podas de árvores na área. Ele foi autuado e levado para a delegacia. No período da tarde investigadores da Decat retornaram ao local dos fatos juntamente com o Perito Criminal, para a realização de exame pericial. Nesse momento, outro homem foi flagrado descarregando resíduos no local. Ele também foi autuado em flagrante por crime ambiental.

Considerando que o delito do art. 54 da Lei 9.605/98 prevê pena máxima de quatro anos de reclusão, foi possível arbitrar fiança aos autuados, que responderão os processos em liberdade.