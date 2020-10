Três homens são presos pela Polícia Militar Ambiental por pesca predatória

De acordo com a PMA, além do pescado foram apreendidos, um barco, um motor de popa e as redes de pesca. - ( Foto: Divulgação PMA)

Na tarde de ontem (17), Policiais Militares de de Aparecida do Taboado (PMA), prenderam três homens, por pesca predatória. Os pescadores foram multados em R$ 15.680,00 cada um.

Os pescadores foram surpreendidos armando e conferindo 30 redes de pesca , que haviam armado. Ainda segundo a PMA, soltaram durante a ação vários pescados, além de encontrar 234 kg de peixes mortos na embarcação.

De acordo com a PMA, além do pescado foram apreendidos, um barco, um motor de popa e as redes de pesca. Felizmente a PMA prendeu os elementos no mesmo dia do início da pescaria, os itens têm grande poder de captura e dizimação de cardumes.

(Foto: Divulgação PMA)