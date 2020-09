Tráfego na BR-262 é normal, mas motoristas devem ficar atentos

Ontem à tarde, até por volta das 20h45, o trânsito teve de ser interrompido por causa da fumaça dos focos de incêndios nos dois lados da pista, que reduziram e muito a visibilidade de condutores - (Foto: PRF)

Após um acidente que envolveu um motorista de um caminhão, 60, que morreu no no local, a Polícia Rodoviária Federal informou que o tráfego de veículos na BR-262, trecho entre Miranda e Corumbá, está normal nesta manhã (28).

Ontem à tarde, até por volta das 20h45, o trânsito teve de ser interrompido por causa da fumaça dos focos de incêndios nos dois lados da pista, que reduziram e muito a visibilidade de condutores.

Essa pode ter sido a causa de um acidente pela manhã, envolvendo um caminhão-baú e uma carreta. Além do óbito, mãe e filho que também estavam no veículo, que fazia frete de mudança, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar e levados para o pronto-socorro de Corumbá. De acordo com a PRF, ainda há fumaça naquela região, mas sem novos focos de incêndio no trecho. Com informações do Diário Corumbaense.