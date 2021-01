Tio é preso por ser suspeito de estuprar sobrinhos durante cinco anos

Delegacia de Nova Andradina - (Foto: Reprodução/Jornal da Nova)

Em Nova Andradina, a 241 km de Campo Grande, um homem, 47, está sendo suspeito de estuprar cinco sobrinhos, entre nove e 15 anos. Conforme o delegado da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil, Guilherme Scucuglia Cézar, o tio dava presentes para manter o silêncio das crianças durante cinco anos.

De acordo com as informações do Jornal da Nova, para prender o suspeito, a ação envolveu três delegacias de Polícia Civil vinculadas à Delegacia Regional de Nova Andradina. Foram realizadas diligências e colhidos indícios suficientes para pedir pela prisão preventiva do homem. Apesar das provas já obtidas, o suspeito nega o crime.