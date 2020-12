Taxista reage a assalto, fica ferido e bandido consegue fugir

Hospital da Vida em Dourados - (Foto: Divulgação)

No fim da tarde de ontem (20), um taxista, 52, foi vítima de uma tentativa de assalto ocorrida no Terminal Rodoviário do município de Dourados, a 198 km de Campo Grande.

Durante o trajeto, nas proximidades da rua W-16, Jardim Água Boa, o passageiro anunciou o assalto. O taxista pegou uma faca e reagiu. Os dois entraram em luta corporal na parte externa do veículo e, no meio da briga, os dois se agrediram com golpes de faca.

Um motociclista passava pelo local e viu o que estava acontecendo, quando parou a moto e tentou ajudar a vítima. O bandido correu em direção a mata, na região da Vila Cachoeirinha. O taxista foi socorrido por populares até o Hospital da Vida, onde continua internado, mas fora de perigo. Informações do Dourados News.