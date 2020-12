Suspeitos de furtarem retroescavadeira avaliada em R$ 200 mil são presos a caminho do Paraguai

Em ato continuo, a equipe fez o mesmo trajeto que o veículo subtraído teria percorrido e o encontrou abandonado às margens da estrada - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil recuperou e prendeu os suspeitos, nesta quarta-feira (23), de furtarem uma retroescavadeira, de uma construtora que estava realizando obras de pavimentação asfáltica na cidade de Iguatemi.

Por volta das 8h, a Polícia Civil recebeu a informação de que uma retroescavadeira, avaliada em R$ 200 mil, havia sido furtada. Os policiais foram até o local e iniciaram os trabalhos de investigação, onde foi constatado que o furto teria ocorrido por volta das 2h e que o veículo havia sido visto indo para o Paraguai.

Em ato continuo, a equipe fez o mesmo trajeto que o veículo subtraído teria percorrido e o encontrou abandonado às margens da estrada. No local, foram encontradas pegadas. Em seguida os investigadores obtiveram a informação de que um adolescente, de origem indígena, teria sido visto conduzindo o veículo.

Após ser identificado, a equipe localizou a residência do adolescente suspeito. Ao lado de fora da casa foi visto um tênis, cuja pegada era muito semelhante a que estava no local onde a retroescavadeira foi localizada. Dentro da residência, estava o primo desse adolescente, maior de idade, que confessou ser o proprietário do tênis, bem como ter praticado o crime na companhia de seu primo.

Ao serem questionados porque abandonaram o veículo, disseram que foram até a fronteira para vendê-lo, mas foram impedidos de entrar no Paraguai pela polícia do país, motivo pelo qual retornaram e abandonaram o veículo próximo à cidade.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com o maquinário subtraído paras as providências cabíveis.