Suspeito que vendia drogas no esquema delivery é preso na Capital

A apuração foi feita após uma denúncia anônima - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Um homem, 38, foi preso por tráfico de drogas, no bairro Jardim Imá em Campo Grande. O suspeito estava com 31 porções de pasta base de cocaína e dinheiro no bolso. A prisão foi efetuada pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

A apuração foi feita após uma denúncia anônima, apontando um traficante na região. Em vigilância, a equipe confirmou a denúncia e abordou o suspeito, enquanto saia para realizar uma entrega. O individuo tentou fugir, mas acabou sendo preso.

O homem possui antecedentes por estelionato, latrocínio tentado e tráfico de drogas.