Suspeito de tráfico por disk entrega é preso com calibre .12 no Aero Rancho

Apreenção PCMS - (Foto: PCMS)

O Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia de Polícia, desmontou ontem (16), esquema de venda de drogas em disk-entrega. A ocorrência ocorreu na Avenida Santa Quitéria, Jardim Aero Rancho em Campo Grande, após uma denúncia anônima sobre comércio de entorpecentes. No local a polícia encontrou uma arma de fogo calibre 12 e 1,505 kg de substância análoga a cocaína.

Durante a operação, os investigadores notaram movimentações suspeitas na região. O motorista de um veículo que já tinha sido abordado no Jardim Tarumã, desceu do carro indo ao encontro de dois homens. Ao perceber a presença dos policiais jogou no chão uma porção de substância análoga a cocaína pesando 20,09 gramas.

Durante a abordagem foram qualificadas duas pessoas e o condutor do veículo que apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação com características de documento falso. Após checagem, verificou-se que o condutor estava evadido do sistema prisional e possuía mandado de prisão.

Na Avenida Santa Quitéria, a investigação localizou um tablete e meio de substância análoga a cocaína pesando 1,505 kg, uma tesoura, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e uma arma de fogo marca Maverick, modelo 88 12GA, calibre .12, contendo sete munições intactas, uma coronha e a quantia em dinheiro.

Indagado a respeito da procedência da arma de fogo, o homem disse ter adquirido o objeto pelo valor de R$ 6.000 e não que possuía registro, assumindo a propriedade das drogas encontradas. O autor e testemunhas foram conduzidos até a 5º Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.