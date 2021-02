Suspeito de praticar série de furtos em Campo Grande é identificado pela Polícia Civil

Ele estava arrombando a casa das vítimas - (Foto: Divulgação)

Foi identificado o homem suspeito de participar de três furtos ocorridos entre os dias 23 e 24 de fevereiro, nos bairros Ramez Tebet e Jardim Los Los Angeles em Campo Grande. Um dos objetos furtados foi recuperado e entregue à vítima.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Mikaill Faria da 6° Delegacia de Campo Grande, os ladrões furtaram duas residências, no dia 23 de fevereiro, entre às 13h30min e às 17h, arrombando o portão de uma das casas e entrado na outra pelo muro lateral. Nesses dois locais foram furtados um notebook e dois televisores, fora o prejuízo que os criminosos deixaram para as vítimas com o arrombamento das portas e cerca elétrica danificada.

Já no Jardim Los Angeles, o furto ocorreu no dia 24, entre as 8h e 12h, sendo levados três televisores e um micro-ondas. Com o auxílio de imagens de segurança e depoimento de testemunhas, os investigadores conseguiram identificar um dos autores, um jovem de 21 anos. Os policiais foram até o endereço do autor, onde familiares dele o reconheceram como sendo a pessoa que aparece nas imagens cometendo o furto. Na casa do suspeito, foi encontrado o notebook furtado e cigarros de maconha, no entanto o procurado não estava no local e desde então está foragido. As investigações continuarão para localização dos demais bens furtados e dos outros autores envolvidos.

Segundo o delegado, o modo de atuação do suspeito e de seus comparsas consiste em irem de veículos até os bairros das residências alvos, onde fazem perguntas para os moradores, como por exemplo querendo saber se a casa está vazia ou se tem alguma casa para alugar na região e após descobrirem a rotina dos moradores eles aproveitam a ausência para furtar os bens que tenham valor para troca em "bocas de fumo".

Por isso a Polícia Civil orienta a população que tomem cuidado e se verificarem atitudes suspeitas como esta, procurem a Polícia. "Para evitar que suas residências sejam furtadas, os moradores e os vizinhos devem ficar atentos às movimentações em sua rua e em caso de atitudes suspeitas, deve se entrar em contato tanto com a Polícia Militar e Guarda Municipal, quanto com a Polícia Civil", explica o delegado.