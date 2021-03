Suspeito de planejar morte de policial é preso em Ladário

O drone da Polícia Civil foi utilizado para mapear a área e monitorar a entrada do local - (Foto: Divulgação)

Na manhã de ontem (05), a Delegacia da Polícia Civil de Ladário, em ação conjunta com a Polícia Miliar e a Penal, prendeu um jovem, 19, suspeito de planejar a morte de um policial na região de Corumbá e Ladário. No local foram encontradas dois simulacros de arma de fogo.

Segundo levantamento realizado pelo setor de inteligência da Polícia Civil, o rapaz seria pertencente de uma facção criminosa e estaria com duas armas de fogo. Além disso, ele teria recebido uma ordem para matar um agente de segurança pública.

O drone da Polícia Civil foi utilizado para mapear a área e monitorar a entrada do local. As investigações ainda continuam para apurar toda a dinâmica do evento.

O preso será encaminhado ao presídio de Corumbá, onde ficará à disposição da Justiça.