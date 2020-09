Suspeito de matar homem com golpes de facão e machado é preso

Nesta quarta-feira (2), a Delegacia da Polícia Civil de Antônio João prendeu o investigado pelo homicídio de Erinaldo Ramos Sayala, de 23 anos - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Nesta quarta-feira (2), a Delegacia da Polícia Civil de Antônio João prendeu o investigado pelo homicídio de Erinaldo Ramos Sayala, de 23 anos, morto com golpes de facão e machado, no mês de setembro, em aldeia localizada no município.

O delegado Patrick Linares da Costa, titular da delegacia, informou que a prisão do investigado, até então foragido, se deu em cumprimento a mandado de prisão expedido mediante representação da polícia, após a apuração de que o suspeito teria, nos dias seguintes à prática do homicídio, voltado à aldeia onde os fatos ocorreram para ameaçar testemunhas.

Por fim, o delegado ressalta a importância da colaboração das lideranças indígenas com a elucidação dos fatos e localização de criminosos que buscam se ocultar na região.