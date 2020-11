Suspeito de matar ator de 'Chiquititas' fugiu da polícia pedindo carona no MS

Paulo Cupertino Matias, principal suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem - (Foto: Divulgação)

Paulo Cupertino Matias, 50, suspeito de assassinar o ator da novela Chiquititas, Rafael Miguel, teria pedido carona a caminhoneiros para fugir dos policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) em 28 de outubro, no Mato Grosso do Sul.

As informações são do diretor do departamento, Fábio Pinheiro. Segundo a polícia, o que teria motivado sua fuga foi a divulgação de sua identidade falsa que utilizou na região do município de Eldorado. A Polícia Militar do Paraná havia dito que a prisão de Paulo tinha sido efetivada, o que depois foi desmentido pela Polícia Civil paulista.

O itinerário feito pelo suspeito a partir da Naviraí, com um caminhoneiro, até Dourados e, depois, para Ponta Porã, já foi confirmado. Com isso, Cupertino já trafegou pelo menos 250 quilômetros nesses trechos pelo Estado.

"Sabemos que ele fugiu levando somente uma mala da viagens", acrescentou o diretor do DHPP, que presume que o foragido tenha ido em direção ao Paraguai ou pelo menos tente fazê-lo.

Polícias do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná estão nas buscas. Junto à ação, a corporação do Paraguai também auxilia. A Interpol (Polícia Internacional) já foi notificada. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do suspeito de triplo assassinato.