Suspeito de estuprar mais de dez mulheres em SP é preso em fazenda no interior de MS

Foragido há quase um mês da Justiça de São Paulo, sob a suspeita de cometer um estupro na capital paulista em outubro do ano passado, um homem, 53, foi encontrado em Brasilândia, a 284 km de Campo Grande, na última segunda-feira (10) e transferido para São Paulo na terça-feira (11), onde é investigado por ao menos quatro crimes sexuais, incluindo o que motivou a prisão.

Ele teria registrado no celular vídeos com estupros realizados nos últimos quatro anos. Por isso, a polícia estima que o homem possa ter estuprado mais de dez mulheres. O material é analisado para a identificação de possíveis vítimas.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, ele estava há quase um mês em uma fazenda na região da cidade.

Um estupro atribuído ao suspeito, em outubro do ano passado, deu início às investigações da Polícia Civil. Segundo o delegado Wilson Roberto Zampieri, titular do 6º DP, ele trocou mensagens com uma vítima, prometendo uma vaga de emprego. Eles marcaram uma conversa e, após se encontrarem, o homem teria convencido a mulher a acompanhá-lo até um hotel no Cambuci (região central da capital paulista), onde ele teria dito que ocorreria uma seletiva para a falsa vaga de emprego, conforme o jornal Agora de São Paulo.

O advogado Carlos Eduardo Pereira da Silva, que defende o suspeito preso, afirmou que seu cliente "nega com veemência" ter cometido crimes sexuais. "Segundo o que foi dito a mim, em particular, jamais houve por parte dele a prática de violência ou grave ameaça contra quem quer que seja", afirmou o advogado.

Sobre a acusação de tentativa de atropelamento dos dois policiais civis, o defensor afirmou que seu cliente "jamais teve a intenção de matar alguém". O suspeito não tem antecedentes criminais.