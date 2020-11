Suspeito de assassinar vereador em frente a hotel de Campo Grande é preso no Jardim Tijuca

O vereador Carlos Antônio Carneiro - (Foto: Reprodução/Facebook)

Foi preso ontem (8) em Campo Grande, um homem suspeito de ter matado a tiros no ano de 2010 o vereador Carlos Antônio Carneiro do município de Alcinópolis, em frente ao Hotel Vale Verde na Capital.

Após receber denuncias anônimas, informando que na Região do bairro Jardim Tijuca, estaria circulando o suspeito, e que o mesmo transitava em uma motocicleta Biz, na cor vermelha, os agentes efetuaram diligências.

Ao ser abordado, o homem tentou mentir o nome, uma vez que não portava os documentos pessoais, mas diante do nervosismo, não conseguiu ludibriar os investigadores. Após informar a verdadeira identidade , foi constatado através do sistema de consulta, que realmente se tratava do suspeito procurado pela morte do vereador.

O homem, que estava foragido do Sistema Prisional, foi preso e encaminhado à Depac Cepol onde permanece à disposição da Justiça.