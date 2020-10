Suspeita é de que homens encontrados em fronteira teriam sido mortos há cinco dias

No local foi encontrada uma moto vermelha, apreendida pela polícia - (Foto: Última Hora PY)

Foram encontrados dois corpos que estavam em decomposição em uma área em Bela Vista Norte, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Conforme os policiais, os mortos trabalhavam no cultivo de maconha.

Uma das vítimas foi identificada como Ronald Alfredo Escobar Rotela, 26, conhecido como “Largo”. O médico legista aponta que as mortes teriam acontecido de três a cinco dias. No local foi encontrada uma moto vermelha, apreendida pela polícia.

