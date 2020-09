Sobrinha faz denúncia contra tio que jogou óleo quente em cachorro

O cachorrinho foi aprendido e deixado sob os cuidados da sobrinha do infrator - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Em Miranda, a 180 km de Campo Grande, a Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou e multou um homem que jogou óleo quente um um cachorro. Ele foi denúnciado na tarde de ontem (8) por vizinhos que presenciaram o acontecido.

O animal estava com uma mulher, 36, que afirmou que estava cuidando do cachorro há 30 dias, e que seu tio havia cometido o crime. A PMA foi à residência do acusado e ele disse que havia se descuidado com uma panela com óleo no fogão, momento em que ele teria jogado o óleo quente pela janela atingindo a cachorra e a sua sobrinha havia se prontificado a cuidar.

O cachorrinho foi aprendido e deixado sob os cuidados da sobrinha do infrator. Ele foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 500. Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.