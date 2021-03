"Seus policiais de merd*": Moradora de Maracaju é encaminhada para delegacia após desacatar PM

A PM tentou intervir, porém a mãe em ato de fúria começou a desacatar os policiais presentes - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar de Maracaju, a 141 km de Campo Grande, prendeu uma mulher após ela ofender policiais em uma confusão generalizada na tarde de ontem (1º). O chamado da ocorrência aconteceu após a PM receber denúncias de que um homem havia invadido uma residência.

Ao chegar no local, as pessoas de 24, 52 e 35 anos, já estavam calmos. Pouco tempo depois, um adolescente, 14, chegou e começou a agredir um dos moradores. A PM tentou intervir, porém a mãe em ato de fúria começou a desacatar os policiais presentes.

"Seus policiais de merda, seus bostas, seus vermes. Eu tenho advogado, vocês vão ver [...] Ninguém encosta no meu filho e saí 'de boa', seus safados, covardes, falsos... Vão tudo tomar no c*", esbravejou a mãe.

Diante dos fatos, ela chegou a ser detida e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os autores para as devidas providências.