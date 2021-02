Sete pessoas morrem em queda de avião da Força Aérea do Paraguai

Bombeiros tentam apagar as chamas do ocorrido - (Foto: ABC Color/Reprodução)

Um avião da Força Aérea do Paraguai caiu na tarde de hoje (9) na Base Aérea Ñu Guasu, em Luque, próximo à capital Assunção.

Bombeiros disseram ao jornal ABC Color que havia oito pessoas na aeronave. Sete morreram, e um dos ocupantes foi levado a um hospital da região. Em nota, a Força Aérea informou que o avião era um Cessna 402, e que uma investigação está aberta para esclarecer as causas do acidente.

Um dos socorristas disse que o avião caiu em cima de carros que estavam estacionados na imediações da base. A aeronave pegou fogo ao se acidentar, e os bombeiros jogaram espuma para conter as chamas.

Ainda de acordo com a imprensa paraguaia, o avião havia partido de Fuerte Olimpio, onde os militares fariam um inspeção do aeroporto local. A queda ocorreu momentos antes de pousar no Aeroporto Silvio Pettirossi, principal terminal do Paraguai.