Comandante da PM fala em união para as batalhas diárias

Bombeiros - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Novo na cidade, Eduardo Tracz chegou entusiasmado em terras chapadenses no dia 05 de março deste ano para desempenhar as funções designadas a ele. “Fiquei feliz com a transferência para o município, por conta de ser uma cidade muito próspera e um dos polos da agricultura estadual”, destaca ele, entusiasta do desenvolvimento da região. Mas o sentimento é um resultado da própria realidade, que na vida profissional de Tracz tem peso significativo, além de representar um desafio.

“Infelizmente, temos duas rodovias bastante movimentadas que cruzam a cidade. De norte a sul, a BR-060, e de leste a oeste, a MS-306. Na primeira madrugada, cerca de 12 horas após se tornar comandante, fomos acionados para uma ocorrência muito grave de acidente em rodovia, onde a vítima estava presa às ferragens, muito ferida. Com muita determinação e garra da guarnição, conseguimos retirar a vítima ainda com vida, que horas depois não resistiu. Naquele momento eu vi que Chapadão do Sul ‘não era brincadeira’”, lembra ele, destacando a chegada no município, que também foi marcada pela pandemia do coronavírus, mas que pouco alterou seu serviço.

Sobre as amizades e parcerias estabelecidas, Tracz aponta que têm estreitado a relação com a sociedade diariamente, política e socialmente. Ele conta que desde a assunção do comando tem aprendido muito com a tropa e com o próprio cotidiano, sabendo avaliar a natureza das ocorrências. Através disso, a expectativa é melhorar gradativamente a qualidade do atendimento prestado a sociedade, bem como, incrementar o conforto e êxtase dos militares. “Dentre as tarefas de um bom comandante, a motivação da tropa deve estar nas prioridades”, diz o líder.

Além de trabalhar junto, Eduardo ainda dá exemplo de como um bom amigo deve agir durante o isolamento social, respeitando as limitações quando realizam aquela boa pescaria nos rios da região e aquele delicioso churrasco. O servidor considera a população da cidade muito receptiva e amistosa.