Serpente de dois metros é encontrada em pátio de instituição de ensino

A serpente foi capturada - (Foto: PMA/Divulgação)

A Polícia Militar Ambiental de Coxim (PMA), capturou na manhã desta quarta-feira (6) uma serpente que estava no Instituto Federal (IFMS) do município. Um funcionário do Instituto acionou a PMA, quando avistaram a serpente de aproximadamente dois metros pelo pátio da instituição.

A serpente, que apesar de ter fama de muito perigosa, não é peçonhenta, foi capturada pela PMA, colocada em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solta no seu habitat natural.