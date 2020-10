Seis pescadores são autuados e multados em R$ 700 por pesca predatória

Eles ainda não haviam capturado nenhum pescado, porém vão responder por crime ambiental - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

No último dia (9) Policiais Militares Ambientais autuaram seis pescadores por pesca predatória, ao pescar em local proibido pela legislação. O caso ocorreu no município de Porto Murtinho, na Corredeira do Apa (local proibido para a pesca), com a proibição devidamente sinalizada.

Três pescadores eram pecuaristas, de 26, 37 e 47 anos. Com eles foram apreendidas oito varas com molinetes e caixa de pesca com anzóis.

As normas proíbem e consideram crime, a pesca a 200 metros a montante e a jusante das cachoeiras e corredeiras, pois é alta a vulnerabilidade dos cardumes nesses locais dos rios.

Os pescadores foram multados em R$ 700,00 cada um. Eles ainda não haviam capturado nenhum pescado, porém vão responder por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.