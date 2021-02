Rebelião em penitenciária do Paraguai deixa seis mortos

Localizado na capital Asunción, o presídio de Tacumbú abriga bandidos de todas as regiões do País vizinho - (Foto: Divulgação)

A rebelião realizada na manhã terça-feira (16) no maior presídio do Paraguai, o Tacumbú, chocou pela agressividade. O corpo dos seis mortos foram retirados na noite de ontem após ordens do procurador Giovanni Grisetti e enviado ao necrotério judicial para o trabalho de identificação dos corpos.

Segundo informações do portal ABC Color, motivo da violência foi em decorrência da transferência para o Grupo Especializado da Polícia Nacional, do conhecido Orlando Efrén Benítez Portillo, ex-integrante da quadrilha liderada por Nelson López, já falecido, além de exigir igualdade de tratamento nos presídios e melhoria na alimentação.

Vários vídeos dos incidentes que ocorreram durante a tarde foram transmitidos e vários refletem atos de extrema brutalidade. Havia informação de que quatro presos tinham sido decapitados, mas a autopsia confirmou que foram três pesosas que tiveram a cabeça arrancada do corpo. Os mortos foram identificados como Carlos Raul Casco Rojas, 25, Fernando Ortiz Echeverría, 27, Julio César González Cáceres, 40, Julio César Shareamm Barrios, 31, Roberto Ríos, 54, e Alcides Ramón González, 26.

Em 2017, o governo paraguaio descobriu que o traficante sul-mato-grossense Jarvis Gimenes Pavão havia transformado a cela em apartamento de luxo, com TV, ar condicionado, frigobar, sala de reuniões e cama king size.

Localizado na capital Asunción, o presídio de Tacumbú abriga bandidos de todas as regiões do País vizinho, inclusive narcotraficantes da fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul.