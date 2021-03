Rapaz foge, mas caminhonete furtada em RJ é apreendida com 1,5 tonelada de maconha

A ação ocorreu na rodovia MS-164, no município de Ponta Porã - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na noite do último sábado (6), uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton carregada com 1.53 toneladas de maconha. A ação ocorreu na rodovia MS-164, no município de Ponta Porã.

Os militares deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade, mesmo sendo advertido pelo acionamento de sinais sonoros e luminosos emitidos pela viatura. Alguns km à frente, o homem abandonou o carro, correndo para a mata que margeia a rodovia, não sendo possível localizá-lo.

Foi constatado que camionete era objeto de furto na cidade de Rio das Ostras (RJ), no dia 30 de setembro de 2020. A ocorrência foi registrada e entregue na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.