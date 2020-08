Racha entre dois carros atinge motociclista que pode ter perna amputada

Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital da Vida e pode perder a perna atingida - (Foto: Reprodução)

Na noite de ontem (9), um motociclista foi atropelado por um veículo que estavam participando de um "racha" na BR-163, em Dourados, a 229 km de Campo Grande.

O acidente aconteceu quando dois veículos sendo um Audi e um Jetta de cor prata estariam tirando racha na rodovia e um deles acabou atropelando Claudio Quintiliano, 48, que depois de atingido foi jogado atingindo da perna esquerda. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital da Vida e pode perder a perna atingida.

Conforme informações do MS em Foco, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local e agora vai tentar através de câmeras de segurança existentes no trecho da rodovia que é duplicada, identificar os responsáveis pelo acidente. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial.