Quatro candidatos são convocados no processo seletivo para atuação na Agepen

Agepen - (Foto: Governo do Estado de MS)

Enfermeiros e técnicos de enfermagem foram convocados nesta segunda-feira (23) no processo seletivo que visa a contratação de profissionais da saúde para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

A convocação dos quatro candidatos, sendo duas enfermeiras e dois técnicos de enfermagem, é para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidatos ausentes e desistentes.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, localizada na Av. do Poeta, s/n, Parque dos Poderes - Bloco VII, exclusivamente no dia 25 de novembro de 2020, no período das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Para conferir a documentação necessária e o edital na íntegra, acesse as páginas 71 e 72 da edição nº 10.329 do Diário Oficial do Estado.