Quase 140 mil pessoas de MS foram para o volante após consumir bebida alcoólica

Equipe do Detran em operação - (Foto: Divulgação)

Segundo os dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria dos motoristas de 18 anos ou mais, que dirigiram nos últimos 12 meses, dirigiram após ingerir bebida alcoólica. O Estado é o 12º com maior percentual de pessoas que dirigiram após beber, sendo 20,5% dos motoristas.

Tocantins é o estado com maior índice: 31,4%. O menor, Rio Grande do Sul, com 11,4%. Os números mostram que, dentre as pessoas que dirigiram nos doze meses de 2019, cerca de 139 mil em MS dirigiram após ter consumido álcool. Em Campo Grande, foram 58 mil.

Os dados ainda trazer que os números de consumo por homens são sempre maiores que os das mulheres, inclusive entre aqueles que conduziram veículo após beber. Neste quesito, o número de mulheres que bebem e dirigem é 65% menor que o dos homens e em MS e 48% menor na Capital.

Por grupos de idade, as distribuições mostram que o principal grupo que consome álcool e que dirige após ter bebido é aquele composto pelas pessoas com 25 a 39 anos, seguido pelo daqueles com 18 a 24 anos.