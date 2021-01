Quadrilha que praticava fraude de recebimento e indenização de seguros em MS é presa

s policiais também localizaram pistola em desacordo com a legislação e ainda apreenderam uma alta quantia em dinheiro - (Foto: Divulgação)

Oito pessoas foram presas nesta terça-feira (19) por envolvimento em uma organização criminosa especializada em praticar fraude para recebimento de indenizações, seguros e outros diversos crimes. As prisões aconteceram Três Lagoas, Água Clara, Uberlândia (MG) e São José do Rio Preto (SP). Além dos presos, a Polícia Civil investiga empresas envolvidas no esquema.

Um empresário foi preso preventivamente na cidade de Três Lagoas, sendo apontado como o líder da organização. Até o momento foram apreendidos diversos veículos com indícios de adulterações e com suspeita em sua origem. Os policiais também localizaram pistola em desacordo com a legislação e ainda apreenderam uma alta quantia em dinheiro.

A operação coordenada pela Delegacia Especializada contou com o apoio das delegacias dos municípios, além da Perícia do Instituto de Criminalística.