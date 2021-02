Quadrilha envolvida em furtos de máquinas agrícolas no interior de MS é presa

A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos crimes de Fronteira (Defron) e Delegacias de Bonito e Nioaque - (Foto: Divulgação)

Na manhã de hoje (25), a equipe do Setor de Investigações Gerais (Sig) de Jardim e de Dourados, cumpriram mandado de busca e apreensão e três mandados de prisão de integrantes de uma das maiores organizações criminosas especializada em furtos de implementos agrícolas e veículos de grande porte no Mato Grosso do Sul, com atuação nos municípios de Dourados, Maracaju, Jardim, Nioaque e Bonito.

A investigação teve início após furtos na cidade de Jardim no final do ano passado, e após meses de investigações foi possível identificar ao menos três integrantes da organização criminosa. Diante dos indícios de autoria foram requeridos os mandados de busca e apreensão e também a prisão preventiva dos envolvidos.

Durante o cumprimento do mandado foi localizada uma retroescavadeira furtada em setembro de 2020 em Bonito, uma camioneta F100 furtada em Bodoquena neste ano, bem como foi apreendida uma camioneta utilizada na prática dos crimes.

A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos crimes de Fronteira (Defron) e Delegacias de Bonito e Nioaque.