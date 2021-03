Quadrilha de PR e MS que movimentou R$ 500 mil em bens de máquinas agrícolas é desarticulada

Os policiais desarticularam a quadrilha - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil desarticulou na manhã desta terça-feira (16) uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 500 mil em bens com a prática de furtos de veículos e máquinas agrícolas em cidades da região de Presidente Prudente, do estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Para chegar no envolvidos, os agentes realizaram uma investigação de sete meses.

Durante os trabalhos de investigação, a Operação Efésios identificou membros da organização criminosa em Osvaldo Cruz (SP) e Pirapozinho (SP). As medidas cautelares também foram cumpridas em Maringá (PR), Mandaguaçu (PR), Lupionópolis (PR), Colorado (PR) e Campo Grande (MS).

Conforme a Polícia Civil, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisões temporárias. Duas pessoas estão foragidas, sendo que uma está com mandado de prisão temporária em aberto e a outra com mandado de prisão preventiva em aberto.

Os presos vão ser conduzidos e escoltados para a Cadeia de Presidente Venceslau, após serem interrogados na Delegacia da Polícia Civil, em Pirapozinho.

Nas investigações, estiveram envolvidos policiais da Polícia Civil de Pirapozinho, com apoio operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-8), da Subcorregedoria Regional da Polícia Militar do Paraná, da 9ª Subdivisão de Polícia Civil do Paraná, ambos de Maringá, além da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos de Campo Grande (MS).

Ainda segunda a polícia, a operação recebeu o nome Efésios, em referência a citação bíblica Efésios 4:28, que condena roubadores e furtadores ao tempo de Israel.