Quadrilha de Criciúma fugiu com R$ 80 milhões

A polícia investiga agora a possível existência de um apartamento ocupado pelos criminosos nas imediações da agência bancária - (Foto: Guilherme Ferreira/Reuters)

A polícia de Santa Catarina informou ontem que a quadrilha que atacou o Banco do Brasil de Criciúma, na semana passada, fugiu com uma quantia da ordem de R$ 80 milhões. Até o momento, 14 pessoas foram presas por envolvimento no crime.

A polícia investiga agora a possível existência de um apartamento ocupado pelos criminosos nas imediações da agência bancária. "É possível e provável que eles tenham utilizado o imóvel para monitorar a região nos meses anteriores ao crime", afirmou o delegado Anselmo Cruz, da Diretoria Estadual de Investigação Criminal (Deic).

A partir disso, a força-tarefa pede que moradores que tenham percebido uma movimentação estranha nos últimos meses avise a polícia. Além disso, a equipe tem realizado buscas e apreensões em todo o Brasil desde a última semana. "Ainda hoje (ontem) fizemos buscas no Ceará. Estas são peças a serem investigadas, com o apoio da população", indicou o delegado responsável pelo caso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.