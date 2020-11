Proprietários viajam e deixam cachorros sem alimentos desde o dia 1º

Os pets estavam extremamente debilitados, sem alimento, com sinais de desnutrição, carrapatos, sarna e suspeita de leishmaniose, em local com muita sujeira - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande (PMA) autuou e multou em R$ 1,5 mil um casal, por maus-tratos aos seus cachorros de estimação no bairro Tarumã na Capital. A equipe foi ontem (8) no local e confirmou as denúncias.

Os pets estavam extremamente debilitados, sem alimento, com sinais de desnutrição, carrapatos, sarna e suspeita de leishmaniose, em local com muita sujeira. Denunciantes alegaram que pelo menos três cachorros, já tinham morrido no local e, inclusive, forneceram foto de um deles morto no quintal. Quando a PMA chegou ao local, o suposto animal morto não estava mais.

Segundo testemunha, a última vez que alguém colocou alimento para os bichos teria sido no dia 1º de novembro. Os cachorros foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para serem atendidos.

Um dos responsáveis pelos animais, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e poderá responder por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão para maus tratos de cães e gatos.