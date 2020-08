Proprietário é multado em R$ 132 mil por tacar fogo em sua plantação de cana-de-açúcar

O proprietário da cana-de-açúcar planta a lavoura em suas terras e executa a venda para usinas na região - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Dourados, a 265 km de Campo Grande, autuou e multou na tarde de ontem (18) o proprietário,42, de uma área de cana-de-açúcar por tacar fogo em sua plantação. O crime teria ocorrido no último dia 12, à margem da rodovia MS-379, que liga a cidade de Dourados à Laguna Carapã.

Chegando no local, os policiais confirmaram a existência do incêndio e realizou levantamentos com uso de GPS e drone, medindo a área incendiada que perfez 132 hectares de lavoura queimada. O proprietário da cana-de-açúcar planta a lavoura em suas terras e executa a venda para usinas na região.

O infrator que mora na Capital, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 132 mil. O órgão ambiental não expede mais licença para queima controlada até o mês de novembro, tendo em vista um Decreto Federal e uma Resolução do órgão ambiental estadual.