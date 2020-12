Programa PMMS em Ação divulga ações que serão realizadas neste fim de ano

PMMS - (Foto: PMMS)

A edição deste mês do Programa PMMS em Ação traz uma entrevista com o coronel PM André Henrique de Deus Macedo, que fala sobre as ações de fim de ano do Comando de Policiamento Metropolitano da Capital. No bate-papo com a jornalista da PMMS, capitã PM Gabriella Fernandes, ele fala também sobre o projeto de eficiência operacional que vem trazer inúmeros benefícios, fortalecendo ainda mais a atuação policial.

O Programa é uma parceria da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado com a TV Assembleia, e é exibido no canal 9 da Claro NET TV, com uma edição especial por mês. Cada programa aborda um assunto diferente.

O programa vai ao ar nas sextas-feiras, às 14h, sendo reprisado aos sábados, às 15h30, segundas, às 14h, e quartas, às 15h. Também é possível conferir as edições do programa no canal oficial da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, no Youtube.