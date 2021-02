Procurado por roubo, homem de 35 anos é preso próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande

Prisão GOI - (Foto: GOI)

Um homem de 35 anos com mandado de prisão por roubo e porte ilegal de arma de fogo, foi capturado ontem (1), por agentes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), a ação aconteceu no bairro Serradinho, proximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. O indivíduo foi condenado a 14 anos de prisão.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - Centro, atualmente o caso permanece à disposição da Justiça.