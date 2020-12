Principal suspeito de matar ex-mulher é encontrado morto em Ribas do Rio Pardo

A ex-esposa Fabiana Lopes - (Foto: Reprodução)

Suspeito de matar a sua ex-mulher na última sexta-feira (4), Wantuir Sonchini da Silva, foi encontrado morto em Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande. Ele cometeu suicídio e estava foragido desde o assassinato da ex-companheira.

A ex-esposa Fabiana Lopes, já havia denunciado no mês de novembro deste ano e possuía medidas protetivas contra o ex-marido, que estava detido desde 2018 e havia sido colocado em liberdade em setembro deste ano. Ela foi morta em uma rua do bairro Parque Lageado. Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram a polícia que antes do crime acontecer a mulher discutia com uma pessoa do sexo masculino, e foi morta com 19 facadas que atingiram as regiões do ombro, tórax e braço.

Segundo a vítima, houve a reaproximação devido os filhos, mas, quando o informou que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada. A vítima afirmou que não tinha a intenção de que ele fosse processado criminalmente, porém solicitou medidas protetivas. Ele também respondia pela morte da sogra, mãe da vítima e que teria sido morta em 2018.