PRF realiza transporte de medicamento usado no tratamento da Covid-19 em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste sábado (27) o transporte de medicamento utilizado no tratamento de pacientes com Covid-19. Devido à alta demanda nacional do medicamento, o fornecedor não tinha meios de realizar a entrega do lote.

A medicação encontrava-se em Erechin (RS), num total de 7 mil unidades e foi entregue para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A solicitação para que a PRF realizasse o transporte emergencial partiu da Diretora-Presidente do Hospital Regional, Rosana Leite de Melo.

O medicamento chegou à capital ontem e já se encontra disponível para utilização, sendo entregue à Diretora-Administrativa, Ana Paula Cangussu Silva Rosa Pires, do Diretor-Financeiro, Danilo Vasconcelos, e da Diretora de Enfermagem, Ana Paula Borges, sem que ocorra o risco de desabastecimento do hospital.