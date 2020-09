PRF prende responsáveis por transportar mais de 270 kg de maconha e derivados

A Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje (26) cinco pessoas por transportar mais de 270 kg de droga em Rio Brilhante - (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje (26) cinco pessoas por transportar mais de 270 kg de droga em Rio Brilhante, a 166 km de Campo Grande.

Foram abordados dois veículos, no km 314 da BR-163, sendo um modelo VW Novo Gol, de placas de Brasília (DF), e um Fiat Palio, de placas de Campo Grande (MS). O Gol era ocupado por cinco pessoas, incluindo um bebê de colo. Já o Palio era conduzido por um homem e nele foram apreendidos 228,4 Kg de maconha, 39,2 Kg de skunk, 3,4 Kg de haxixe e ainda 400 gramas de sementes de maconha.

O motorista do Palio informou que foi contratado por um dos ocupantes do Gol para levar a droga de Coronel Sapucai até Campo Grande. Os envolvidos do veiculo Novo Gol realizavam o serviço de batedor da droga.

A criança que estava no Gol era filho do condutor do veículo com a droga, e a mãe da criança, a ex-mulher dele.

Os agentes descobriram ainda que o veículo Palio era fruto de roubo e furto, ocorrido em 2016, e possuía placas falsas, sendo as verdadeiras de Dourados (MS).

Os envolvidos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Rio Brilhante (MS). O Conselho Tutelas foi acionado para acompanhar a ocorrência.