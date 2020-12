PRF prende empresário com 64 kg de cocaína dentro de veículo

Na manhã de hoje (28), um empresário de Dourados, a 198 km de Campo Grande, foi flagrado com 64 kg de cocaína em Ponta Porã pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) - (Foto: Divulgação/PRF)

Na manhã de hoje (28), um empresário de Dourados, a 198 km de Campo Grande, foi flagrado com 64 kg de cocaína em Ponta Porã pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele estava acompanhado da esposa no momento da abordagem.

De acordo com informações policiais, o homem se irritou com a abordagem, alegando ser proprietário de inúmeras fazendas na região, além de ter uma revenda de veículos em Dourados.

Desconfiados, os agentes efetuaram uma vistoria no interior do veículo e encontraram diversos tabletes de cocaína. O indivíduo informou à polícia que receberia R$ 6 mil pelo transporte da droga até Dourados. Com informações do Dourados News.