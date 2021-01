PRF de Dourados apreende quase 10 toneladas de maconha em carga de milho

As drogas em um dos caminhões - (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

A Polícia Rodoviária Federal de Dourados, a 198 km de Campo Grande, apreendeu 9,5 mil toneladas de de maconha desde o final da manhã de hoje (25) na BR-276, distrito de Indápolis. É a maior apreensão de drogas registrada neste na cidade.

Conforme as informações do portal Dourados News, os fardos de maconha eram transportados em uma carga de milho. Outra carreta, de cor vermelha, seguida na frente fazendo papel de ‘batedor’.

Os dois veículos envolvidos na ocorrência eram conduzidos por idosos. Eles tinham como destino o Rio Grande do Sul. A carga de maconha foi encaminhada ao 2º Distrito Policial de Dourados.

Os policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem destacaram que não é comum carretas serem usadas na função de ‘batedor’, ou seja, passam primeiro nos postos de fiscalização para passar informação ao condutor do veículo carregado com a droga.

A PRF também ressalta que as fiscalizações devem ser intensificadas nas próximas semanas em decorrência do aumento no fluxo de carretas neste período do ano, além da proximidade com o feriado de carnaval que aumenta a demanda por drogas em todo país.