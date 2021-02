PRF apreende mais de uma tonelada de maconha em caminhonete roubada

A droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos - (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de sábado (20), mais de uma tonelada de maconha, que estava em uma caminhonete roubada. O veículo estava abandonado, às margens da BR-262, em Anastácio.

Policiais estavam em ronda, quando receberam informações de que uma caminhonete estava abandonada, ao se aproximarem do veículo, no local indicado, encontraram vários tabletes de maconha, que estavam na caçamba e no banco traseiro, totalizando cerca de 1,3 toneladas.

A apreensão causou um prejuízo de R$ 1,3 milhão ao crime organizado. Em revista ao veículo, foi constatado que a caminhonete possuía placas falsas e havia sido roubada, em junho de 2020, na cidade de Toledo, no Paraná.

A droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos.