PRF apreende cerca de 48 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-163

No interior do baú do veículo foram localizados cerca de 48 mil maços de cigarros - (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 48 mil maços de cigarros contrabandeados e prendeu seis pessoas, na tarde deste sábado (9), em Campo Grande.

Policiais rodoviários federais abordaram no km 454 da BR 163, o veículo de uma empresa de transportes, que fazia o itinerário Naviraí – Campo Grande, conduzido por um homem. No interior do baú do veículo foram localizados cerca de 48 mil maços de cigarros e 352 unidades de drives de memória de computador, sem qualquer tipo de nota fiscal.

O homem disse que receberia dois mil reais pelo transporte. Ele informou ainda o local em que a carga seria entregue, o que possibilitou que os policiais acompanhassem o caminhão e flagrassem um segundo caminhão, e outros cinco homens quando iriam iniciar a baldeação de cigarros. Um veículo, modelo Honda Civic, usado pelos contrabandistas, também foi apreendido.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande, juntamente com todo o material apreendido.