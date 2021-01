PRF apreende 346 Kg de maconha, em Nova Andradina

Apreensão PRF - (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 346 Kg de maconha, uma pistola e munições, nesta terça-feira (12), em Nova Andradina (MS). A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-376, quando um Ford/Ka com identificação de Jacareí (SP), foi parado.

O motorista foi flagrado transportando os tabletes de maconha no porta-malas do veículo. Sob o banco do passageiro também foram encontrados um revólver calibre .40 carregado com um projétil, uma maleta com 13 munições, dois carregadores vazios e uma embalagem com 390 gramas de pasta-base de cocaína.

O condutor confessou ter ido até Ponta Porã (MS) onde entregou o automóvel para outro homem, que o devolveu com os ilícitos. O destino da droga seria o interior de São Paulo e pelo serviço, o envolvido disse que receberia R$ 20.000,00.

O preso, o carro e os demais itens apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil em Nova Andradina (MS).