PRF apreende 211,6 Kg de cocaína em Nova Andradina. Assista.

Durante a madrugada desta quinta-feira (6) a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 211 quilos de cocaína, que estava escondida em meio a uma carga de milho em um caminhão - (Foto: Divulgação/PRF MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (06), 211,6 Kg de cocaína escondidos em uma carreta carregada com milho.

Na terça-feira (04), os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão Iveco/Stralis, acoplado a um reboque carregado com milho. Após checagem, a equipe descobriu que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Nova Andradina (MS), a 288 quilômetros de Campo Grande. Dois menores de idade, que acompanhavam o suspeito na viagem, foram encaminhados para o Conselho Tutelar da cidade.

Na madrugada desta quinta-feira (06), a equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF foi chamada para vistoriar a carga. Os cães K9 Chacal, K9 Axcel e K9 Bella indicaram a presença de drogas em um compartimento do reboque.

Após descarregarem os grãos, os policiais rodoviários federais apreenderam 211,6 Kg (duzentos e onze quilos e seiscentos gramas) de cocaína. Os veículos e a droga foram encaminhados para Polícia Civil em Nova Andradina.