PRF apreende 1 tonelada de maconha em caminhão na BR-060 no DF

Uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal. A droga estava em um compartimento falso de um caminhão, que trafegava pela BR-060, nessa segunda-feira (24).

Durante investigação, as forças policiais fizeram o acompanhamento do veículo para a Unidade Operacional da PRF no Recanto das Emas. Na local, cães farejaram a droga escondida no caminhão.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, foi retirado o fundo falso do baú, constatando a presença da droga, avaliada em R$ 2 milhões.

O motorista do caminhão, o veículo e a droga foram encaminhados à Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil, que conduzirá as investigações.